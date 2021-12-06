В Липецке пенсионер инвестировал в мошенников 700 000 рублей

В Липецке жертвой интернет-мошенников стал 65-летний мужчина, который лишился крупной суммы денег. Аферисты связались с пенсионером по телефону и предложили вложить средства в некую интернет-платформу и заработать на инвестициях.

Липчанин решил попытать удачу и перевел на «безопасный» счет 743 000 рублей, после чего с ним перестали выходить на связь. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, дело возбудили по 159 статье УК – мошенничество. Подозреваемых ищут.

Еще одной жертвой стала 40-летняя липчанка, которой мошенники предложили помочь оформить кредит, но вместо этого получили банковские данные и сняли со счета 20 000 рублей.