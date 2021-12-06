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Общество6 декабря 2021 14:16

В нескольких районах Липецка установили новые светофоры вызывного типа

Власти пытаются повысить безопасность липчан
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке появились новые светофоры

В Липецке появились новые светофоры

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке появились новые светофоры. Их установили у гипермаркета "Линия", а также у остановки "Политехнический комплекс". Объекты планируют включить до конца этой недели. Кстати, эти светофоры вызывного типа.

Как сообщили в городском управлении главного смотрителя, липчане неоднократно просили поставить светофоры в указанных местах. Сигнальный столб недалеко от ЛГТУ повысит безопасность пешеходов, в том числе и студентов. А "дорожный регулировщик" возле гипермаркета поможет решить проблему заторов, которые нередко возникают, когда водители выезжают с парковки.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в этом году светофоры также появились на улицах Меркулова, Кривенкова, Гагарина, Зегеля, Марины Расковой, на перекрестке улиц Торговая и Неделина, а также на подъездах к кольцу на площади Танкистов.