В нескольких районах Липецка установили новые светофоры вызывного типа

В Липецке появились новые светофоры Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке появились новые светофоры. Их установили у гипермаркета "Линия", а также у остановки "Политехнический комплекс". Объекты планируют включить до конца этой недели. Кстати, эти светофоры вызывного типа.

Как сообщили в городском управлении главного смотрителя, липчане неоднократно просили поставить светофоры в указанных местах. Сигнальный столб недалеко от ЛГТУ повысит безопасность пешеходов, в том числе и студентов. А "дорожный регулировщик" возле гипермаркета поможет решить проблему заторов, которые нередко возникают, когда водители выезжают с парковки.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в этом году светофоры также появились на улицах Меркулова, Кривенкова, Гагарина, Зегеля, Марины Расковой, на перекрестке улиц Торговая и Неделина, а также на подъездах к кольцу на площади Танкистов.