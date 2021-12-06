Липчанин после длительного запоя ограбил кассу сельского магазина

В Липецкой области будут судить разбойника за нападение н а продавца в сельском магазине. Все произошло в сентябре в селе Лаухино, куда мужчина приехал в гости к отцу и пил несколько дней. Когда деньги на алкоголь закончились, липчанин решил ограбить местный магазинчик.

По версии следствия, продавщица попыталась остановить грабителя, но тот пригрозил женщине ножом и вытащил из касса 28 000 рублей. Убегая, разбойник прихватил с витрины блок сигарет. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, налетчика поймали через два дня полицейские в Липецке. Ему вменили часть 2 статьи 162 УК – разбой. Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей.