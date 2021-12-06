Во вторник некоторые районы Липецка останутся без холодной и горячей воды, отопления

Во вторник в Липецке отключат отопление, холодную и горячую воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 7 декабря, в Липецке отключат тепло и воду. Как сообщили в пресс-службе Ао "ЛГЭК", с 9 утра до 5 часов вечера без отопления останутся жители села Подгорное по улице Крайняя, 3, 5, 11. Немного холоднее станет липчанам из поселка Дачный, проживающим по улице Центральная, 6, 8-12, 14-16. У них снизят параметры отопления, а также отключат горячую воду.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам 60 лет СССР, 15а, 17, 19, 19а, 24; Меркулова, 37, 39, 39а, 41, 45, 45а, 47; Клары Цеткин, 1/1.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Полярная, Зоологическая, Смоленская, а также Баумана, Пожарского, 8; Семенова–Тян–Шанского, Бабушкина, Богатырская, Пирогова, Брестская, Былинная, Бардина, Кочеткова, Третьякова, Булавина, Курчатова, переулки Речной, Теплый, Полтавский, Свободный, Ракетный, Чугунный, Курчатова.

Воду подвезут по заявкам жителей. Подробности в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.