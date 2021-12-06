Во вторник в Липецкой области дождь, снег, сильный ветер и до +5 градусов

В Липецкой области зима никак не вступит в свои права Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 7 декабря, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью мокрый снег, местами гололед, а на дорогах гололедица. Возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза.

Днем синоптики обещают дожди, местами с мокрым снегом. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Местами порывы до 17 м/с. Столбик термометра поднимется до отметки +5 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт.ст.

В среду, 8 декабря, снова будет тепло. Ночью в Липецке около 2 градусов выше ноля. В светлое время суток 3 градуса со знаком плюс. В течение дня пасмурно, но преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-7 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 748 мм рт.ст.