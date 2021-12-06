Жертвами инвестиционной компании «Медфарм» стали 30 жителей Липецка

В Липецке расследуют особое дело об очередной финансовой пирамиде, которой оказалась инвестиционная компания «Медфарм», которую создал 41-летний житель Мурманской области. Один из филиалов потребительского кооператива работал в Липецке.

По данным УМВД по Липецкой области, людей заманивали хорошими выплатами, обещая 21% годовых за инвестиции в сферу здравоохранения.

– «С 1 ноября 2020 по 14 мая 2021 года в Липецком филиале компании злоумышленники на возмездной основе с выплатой в 21 % годовых завладели деньгами 30 жителей областного центра. Все пострадавшие были в возрасте старше 50 лет» – прокомментировал начальник следственного управления УМВД России по Липецку Дмитрий Курченко.

Всего липчане вложили в пирамиду более 10 миллионов рублей. Помимо Липецка, пострадали вкладчики еще в шести регионах России. Организаторов задержали, дело возбудили по части 4 статьи 159 – групповое мошенничество в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 10 лет колонии.