Липчанин забрал у работодателя грузовик в счет долга по зарплате и попал под статью

В Липецке под уголовную статью попал мужчина, которому платили «черную» зарплату в конвертах. По данным полиции, липчанин неофициально работал водителем на предприятии, но вскоре ему перестали платить даже «черную» зарплату.

Водитель отчаялся добиваться от руководства честно заработанные деньги и забрал себе «Газель», на которой работал. Мужчина обещал вернуть грузовик, когда ему заплатят за отработанные смены. Но работодатель заявил в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в отношении водителя возбудили уголовное дело по 330 статье УК – самоуправство. Накажут ли работодателя за неофициальное трудоустройство и невыплату зарплаты, пока не сообщается.