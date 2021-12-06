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Происшествия6 декабря 2021 15:02

Липчанин забрал у работодателя грузовик в счет долга по зарплате и попал под статью

Водитель обещал вернуть машину, когда выдадут зарплату
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке под уголовную статью попал мужчина, которому платили «черную» зарплату в конвертах. По данным полиции, липчанин неофициально работал водителем на предприятии, но вскоре ему перестали платить даже «черную» зарплату.

Водитель отчаялся добиваться от руководства честно заработанные деньги и забрал себе «Газель», на которой работал. Мужчина обещал вернуть грузовик, когда ему заплатят за отработанные смены. Но работодатель заявил в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в отношении водителя возбудили уголовное дело по 330 статье УК – самоуправство. Накажут ли работодателя за неофициальное трудоустройство и невыплату зарплаты, пока не сообщается.