В Липецкой области более 30 рыбаков-браконьеров могут попасть под уголовные дела

В Липецкой области специалисты продолжают ловить браконьеров Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области продолжают ловить браконьеров. Сотрудники регионального управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов совместно с Охотнадзором ежедневно проводят охранные мероприятия.

По данным пресс-службы управления, в 2021 году проверяющие поймали 35 человек, нарушивших рыбоохранное законодательство. Информацию о браконьерах направили в уполномоченные органы. В ОВД специалисты передали 39 заявлений с просьбой возбудить уголовные дела по ст.256 УК РФ "Незаконная добыча водных биологических ресурсов".

Еще 19 липчан привлекли к административной ответственности. Всем нарушителям придется заплатить штраф, согласно закону, а также возместить ущерб, который они причинили водным биологическим ресурсам РФ.