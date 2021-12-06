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Общество6 декабря 2021 15:33

Липчанам расскажут о безопасности новогодних подарков и услуг аниматоров на горячей линии

Звонки будут принимать до 17 декабря
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров к Новому году

В Липецкой области заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров к Новому году

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области открылась горячая линия по вопросам качества и безопасности новогодних подарков и детских товаров. Она будет работать с 6 по 17 декабря. Звонки будут принимать в территориальных отделах регионального управления Роспотребнадзора.

Как уточнили в пресс-службе управления, липчане смогут получить консультации и разъяснения о качестве и безопасности сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также детской одежды, обуви, игрушек. Специалисты расскажут о нормативных требованиях, которые предъявляются к этим товарам и услугам.

Жители Липецка могут позвонить в управление Роспотребнадзора по телефонам 30-88-69, 30-88-67, 30-88-55, 30-88-49. Звонки принимают также в Центре гигиены и эпидемиологии - 25-09-07, 74-06-27, 74-06-27, 25-76-92, 77-04-13. Куда звонить жителям районов, можно посмотреть тут.