В ближайшие часы в Липецке и области гололед и ледяной дождь

Липчан предупреждают о непогоде Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели предупреждают липчан о непогоде. В ближайшие часы и с сохранением в течение этого вторника, 7 декабря, в Липецке и области ожидается гололед, ледяной дождь. Юго-восточный ветер может усилится до 17 м/с.

В пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС просят водителей соблюдать меры предосторожности на дорогах, не парковать машины рядом с деревьями. Пешеходам во время сильного ветра лучше оставаться дома. Прятаться за остановками, рекламными щитами, у стен зданий - плохая идея. Лучше укрыться в подземном пешеходном переходе.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так со стационарных телефонов.