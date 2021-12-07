В Липецке в массовом ДТП с 4 машинами пострадала 15-летняя девушка

Массовое ДТП в Липецке на улице Катукова Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 6 декабря, на улице Металлургов в Липецке столкнулись "Ауди" и грузовой "Мерседес". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в аварии пострадала 36-летняя женщина-водитель из легковушки. Она получила травмы. Медики оказали ей помощь и отпустили. Предварительная причина случившегося - неправильный выбор дистанции.

В тот же день на улице Катукова произошла массовая авария. Там столкнулись "Форд", "Хендай", "Фольксваген" и "Лада-Приора". К счастью, ДТП оказалось не столь серьезным, как могло быть, учитывая погодные условия. Пострадала только 15-летняя пассажирка из "Хендай". Ей оказали помощь и отпустили домой. По предварительным данным, один из водителей нарушил дистанцию. Другие же не успели затормозить и врезались в автомобили, которые ехали впереди.