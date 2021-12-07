Ослабление ограничений по коронавирусу: липчане смогут посещать физиопроцедуры, ЛФК и массаж

Физиотерапевтические отделения закрывали из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Со среды, 9 декабря, в Липецкой области вновь заработают физиотерапевтические отделения. Напомним, их деятельность приостанавливали из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу. Сотрудников отделений перевели на работу с ковидными больными. Теперь же липчане вновь смогут ходить на массаж, ЛФК и физиопроцедуры.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, за минувшие недели темпы роста заболеваемости коронавируса уменьшились на 20%. Коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы - 0,94. Прирост числа умерших сократился на 15%. Вдвое снизилось число больных, нуждающихся в госпитализации. Благодаря этому коечный фонд ковидных госпиталей сократили с 3 100 до 1 700 мест. Освободившиеся отделения перепрофилировали для нужд пациентов терапевтического и хирургического профилей.