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Общество7 декабря 2021 9:32

Ослабление ограничений по коронавирусу: липчане смогут посещать физиопроцедуры, ЛФК и массаж

За минувшие недели темпы роста заболеваемости COVID-19 уменьшились на 20%
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Физиотерапевтические отделения закрывали из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Липецкой области

Физиотерапевтические отделения закрывали из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Липецкой области

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Со среды, 9 декабря, в Липецкой области вновь заработают физиотерапевтические отделения. Напомним, их деятельность приостанавливали из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу. Сотрудников отделений перевели на работу с ковидными больными. Теперь же липчане вновь смогут ходить на массаж, ЛФК и физиопроцедуры.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, за минувшие недели темпы роста заболеваемости коронавируса уменьшились на 20%. Коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы - 0,94. Прирост числа умерших сократился на 15%. Вдвое снизилось число больных, нуждающихся в госпитализации. Благодаря этому коечный фонд ковидных госпиталей сократили с 3 100 до 1 700 мест. Освободившиеся отделения перепрофилировали для нужд пациентов терапевтического и хирургического профилей.