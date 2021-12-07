В Липецке задержали мошенников-курьеров, забравших у пенсионерок более 1 млн рублей

Липецкие пенсионерки продолжают верить мошенникам, которые запугивают их ДТП с родственниками Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецка обратилась 80-летняя пенсионерка. По ее словам, ей позвонил неизвестный, голос которого был очень похож на голос ее сына. Он сообщил, что попал в ДТП и чтобы избежать наказания, нужно передать 700 тыс. рублей какому-то Андрею Николаевичу. Женщина поверила и отдала всю сумму курьеру. С реальным сыном пожилая женщина, к сожалению, связалась уже после. Разумеется, с ним все было в порядке.

Спустя несколько дней жертвой аналогичного преступления оказалась 83-летняя липчанка. Мошенники рассказали, что по вине ее внучки произошла серьезная авария. Перепугавшаяся пенсионерка отдала пришедшему мужчине 500 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по данным фактам возбудили уголовные дела. Сотрудники уголовного розыска задержали злодея, который приезжал к одной из потерпевших. При личном досмотре у него изъяли 100 тыс. рублей. Чуть позже поймали его приятеля.

Мошенниками оказались 22-летний житель Тверской области и 21-летний уроженец Ленинградской области. Они приехали в Липецк, чтобы работать курьерами. При этом они знали, что их работодатель организовывает аферы в отношении пенсионеров. Молодые люди должны были забирать деньги у липчан и переводить подельнику, оставляя себе определенный процент. Также полицейские установили, что курьеры обобрали еще троих пожилых людей на 270 тыс. рублей. Всего они обманули 5 пенсионерок на сумму более 1 млн рублей.

Злодеев заключили под стражу. Расследование продолжается.