В среду в Липецкой области местами туман, дожди и до +5 градусов

В среду, 8 декабря, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью и утром местами туман. В темное время суток небольшие, местами умеренные дожди. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Днем в регионе от 0 до 5 градусов выше ноля. Местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 747 мм рт.ст.

В четверг, 9 декабря, в Липецке будет облачно. Все также тепло - ночью около 2 градусов со знаком плюс, днем до 3 градусов тепла. Небольшие дожди. Ветер восточный 5 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт.ст.