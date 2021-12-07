В Липецке мошенники вымогают деньги под видом сотрудников следственного комитета

СК просит не верить мошенникам Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке участились случаи телефонного мошенничества, где аферисты представляются сотрудниками регионального управления следственного комитета. Жертвами чаще становятся пенсионеры, которых просят перевести деньги на некие счета якобы для раскрытия преступления. Мошенники мотивируют тем, что проходит «спецоперация», нужно выявить счет злоумышленников и подтвердить факт перевода. Убеждают взять кредит, обещают вернуть все деньги. При этом аферисты дублируют реальные номера СУ СК по области, с которых и звонят.

В ведомстве предупреждают, что следователи никому не звонят с просьбой перевести деньги или взять кредит – это незаконно.

– «Исходящие звонки с указанных на официальном сайте регионального СКР телефонных линий, по которым принимаются сообщения граждан, невозможны технически (данные линии работают только на входящие вызовы). Они используются мошенниками для придания правдоподобности своим преступным требованиям перевести деньги. Эти факты являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы в целях установления лиц, причастных к мошеннической схеме, и их привлечения к уголовной ответственности», – пояснили в пресс-службе СК региона.