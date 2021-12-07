Под Липецком нетрезвый мужчина уснул в иномарке при попытке угона

Неудачная попытка угона имела место в городе Данков Липецкой области. 42-летний мужчина насиделся в гостях, где изрядно выпил и отправился домой. Пеший путь с учетом алкогольного опьянения давался липчанину с трудом и тот опрометчиво решил, что в таком состоянии проще было бы сесть за руль.

По пути, недалеко от дома где выпивал, мужчина приметил припаркованный «Митсубиси Лансер» и тут же в пьяной голове созрел «гениальный» план. По данным полиции, злоумышленник разбил заднее стекло автомобиля и влез внутрь. Благо на этом все и закончилось. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемый был слишком пьян, поэтому не смог завести машину.

Мирно спящего угонщика нашли утром хозяин машины и местный участковый. Мужчину разбудили, допросили и возбудили уголовное дело по двум статьям:166 и 167 УК – неправомерное завладение автомобилем и вредительство. Ночлег в чужой машине может обойтись угонщику в 5 лет колонии.