Липчанин получил 9 лет за избитую до смерти тещу – о скрытом преступлении рассказала внучка

В Липецке приговорили 43-летнего мужчину, который забил насмерть пожилую тещу 4 года назад. Все случилось 28 ноября 2017 года, когда пьяный глава семейства поссорился с 71-летней женщиной. Буйный мужчина начал жестоко избивать беспомощную бабушку на глазах у жены и дочки. Сначала тесть несколько раз ударил пенсионерку раками по голове, поднял с дивана и бросил об пол, а затем ударил ногой по голове. Пенсионерка в тяжелом состоянии попала в больницу, где через несколько месяцев умерла от травмы головы.

Когда шла проверка, члены семьи, выгораживая папу, сказали, что пенсионерка упала с кровати. Только через три года подросшая внучка рассказала, что случилось с бабушкой на самом деле. Показания девочки подтвердились материалами дела, также созналась и супруга обвиняемого – дочь пенсионерки.

После новых фактов возбудили дело по части 4 статьи 111 УК – умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Как сообщили в пресс-службе СКР области, фигурант признал вину. Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима.