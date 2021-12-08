В Липецке девушка попала под автобус по дороге в школу

Пострадали водитель и пассажир БМВ Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за минувшие сутки, 7 декабря, на дорогах Липецкой области зарегистрировали семь ДТП, в которых пострадали восемь человек. Не обошлось без участия пешеходов.

Так на улице Неделина в 7 утра 35-летний водитель автобуса сбил 16-летнюю школьницу. Авария произошла на пешеходном переходе без светофора. К счастью, обошлось без тяжелых травм – девочке оказали помощь и отпустили.

Еще один пешеход, 50-летняя женщина, в то же утро попала под колеса «Ниссана», за рулем которого был 40-летний водитель. ДТП случилось на пешеходном переходе со светофором на проспекте Мира. Пешеход в больнице.

Кроме этого в Липецком районе на трассе Орел – Тамбов не справился с управлением 33-летний водитель БМВ и иномарка вылетела в кювет. Водителя и его 36-летнего пассажира увезли в больницу. Предварительная причина – несоответствие скорости условиям на дороге.

Еще одно похожее ДТП случилось на трассе Тербуны – Волово в Тербунском районе, где потерял управление 34-летний водитель «Рено» и машина съехала в кювет. Пострадал 32-летний пассажир иномарки.