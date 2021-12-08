Буйный липчанин получил год условно за избиение полицейского

В Липецке вынесли приговор 31-летнему мужчине за нападение на сотрудника полиции. Инцидент произошел в феврале этого года, когда пьяный липчанин затеял ссору с бывшей женой и та вызвала полицию.

Буйный мужчина не унимался и продолжал атаковать бывшую супругу даже когда прибыл наряд полиции. На агрессивного гражданина пришлось надеть наручники, но и это его не успокоило. Закованный в наручники дебошир ударил сотрудника полиции головой в лицо и ногой по животу.

Задержанному вменили часть 1 статьи 318 УК – применение насилия в отношение представителя власти. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый признал вину, раскаялся, извинился перед полицейским и внес пожертвования в адрес детского дома. В итоге суд приговорил его к 1 году условно, с испытательным сроком в два года.