«Открытие»: треть россиян готовы взять цифровую ипотеку

Более половины россиян считают, что ипотеку по желанию заемщика надо выдавать как онлайн, так и в отделениях банка.

Таковы результаты опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

33% россиян готовы попробовать взять ипотечный кредит без визита в банк. Тут среди лидеров Южный федеральный округ и Приволжье. Наиболее часто опыт цифровой ипотеки отмечался у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Северо-Западного федерального округа.

Главные преимущества, по мнению россиян – не надо лишний раз ходить в банк (34%), удобство и быстрота (25/%), желание, чтобы все кредиты выдавались онлайн (12%). Среди минусов цифровой ипотеки респонденты выделяли недостаточную безопасность, недоверие к любым кредитам онлайн, желание получать все финансовые услуги в офисе банка.

Наиболее предпочтительным способом выдачи ипотеки большинство россиян считают «гибридный»: получение и в банке, и онлайн по желанию заемщика (55%). 31% опрошенных считает, что ипотека должна выдаваться исключительно в банковских отделениях. По мнению еще 11%, оба способа получения ипотеки имеют право на жизнь, но по желанию банка.

К слову, 20% опрошенных заявили, что у них есть действующий ипотечный кредит, 23% - что не имеют ипотечного кредита, но готовы взять. А вот 45% категорически не намерены брать кредит на покупку жилья.