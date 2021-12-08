В Липецке в маршрут автобуса №11 добавят дополнительный рейс

В Липецке в маршрут автобуса №11 добавят ещё один рейс Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке внесут изменения в работу маршрута №11 "улица Пришвина - Цементный завод, КПП". На линию будет выходить больше автобусов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с этого четверга, 9 декабря, по будням добавят дополнительный рейс. Автобус будет отправляться в 13.36 от остановки "улица Пришвина" областного центра. По информации городского департамента транспорта, это делается для улучшения транспортного обслуживания населения.

Более подробную информацию о расписании движения пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. Время отправления автобусов от конечных остановок можно узнать на официальных сайтах департамента транспорта Липецка и МБУ "ЛГТК".