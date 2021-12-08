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Происшествия8 декабря 2021 13:19

Липчанин получил три года условно за ложный донос о бомбе в Доме культуры

Мужчина был пьян и решил развлечься
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вынесли приговор доносчику, который устроил переполох в районном Доме культуры села Боринское под Липецком в мае этого года. Согласно материалам дела, 17 мая пьяный 35-летний мужчина позвонил в службу спасения и сообщил, что в ДК заложена бомба.

Как и положено в подобных случаях, работу учреждения парализовали, на место сразу стянулись все экстренные службы, всех эвакуировали, оцепили и обследовали территорию. Бомбу не нашли, зато оперативно нашли «шутника» и возбудили дело по части 2 статьи 207 УК – ложное сообщение о готовящемся взрыве.

На допросе мужчина объяснил свое поведение тем, что был пьян. Суд приговорил его к трем годам условно. В случае очередной неадекватной пьяной шутки условный срок заменят на реальный.