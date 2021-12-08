Липчанин отдал мошенникам более 300 тыс рублей за билеты в театр

В Липецке жертвой «культурных» мошенников стал 33-летний мужчина. Липчанину позвонили неизвестные и предложили культурно провести время, купив билеты в театр. Мошенники отправили ссылку, где можно приобрести билеты на спектакль.

Ничего не подозревая, мужчина прошел по ссылке и ввел данные банковской карты для покупки. В итоге со счета пропали все деньги – 315 000 рублей. При этом мужчина не получал никакого подтверждения покупки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело возбудили по 159 статье УК – мошенничество. Полиция уже ищет «театралов».

Всего за минувшие сутки, 7 декабря, на уловки мошенников попались четыре жителя Липецкой области, большинство «помогали следствию» ловить преступников. Один 21-летний парень отличился тем, что внес предоплату за интимные услуги 60 000 рублей, а услуги так и не получил, на что и пожаловался в полицию. Всего липчане за день отдали аферистам 640 000 рублей.