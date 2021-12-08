В Липецке ремонт в доме, где у жильцов пошла трещина по стене, обещают закончить до конца декабря

В Липецке стартовали ремонтные работы во 2 подъезде многоквартирного дома по улице Адмирала Макарова. Напомним, осенью жители одной из квартир обнаружили трещину на стене в прихожей. Управляющая компания и газовики провели обследование. Экспертиза показала, что дефект подлежит ремонту. Для безопасности липчан в 8 квартирах подъезда приостановили газоснабжение.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик почти завершил демонтажные работы. Специалисты установят временную перегородку, зальют фундамент стены, а затем возведут саму преграду. В конце работ в квартирах липчан восстановят внутреннюю отделку.

После этого в квартиры возобновят подачу газа. Представители управляющей компании заверили, что необходимые для этого документы они подготовят и направят в кратчайшие сроки.

По словам начальника отдела эксплуатации жилищного фонда и общей работы департамента ЖКХ Алексей Жидков, работы в доме должны завершить до конца декабря.