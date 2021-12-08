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Общество8 декабря 2021 14:44

Из-за сильного тумана самолеты не полетели из Липецка в Калинград и обратно

Отмененные утренние рейсы в Москву и из столицы объединили с вечерними
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В эту среду, 8 декабря, в Липецке стояла нелетная погода. Из-за сильного тумана в липецком аэропорту отменили несколько рейсов.

Так, не полетел утренний самолет в Москву. Позже его объединили с авиарейсом, который стартует в 18.45, а приземлится в Домодедово в 19.45. Липчане не смогли этим днем улететь в Калининград. Вылет в Казань из липецкого аэропорта назначен на 17.50.

Аналогичная ситуация с самолетами из других городов в сторону Липецка. Отмененный рейс из Москвы объединили с другим. Липчане и гости города уже в пути - прибудут в областной центр в 18.10. Вылететь из Калининграда в Липецк пассажирам также не удалось. Самолет из Казани уже прилетел в аэропорт.