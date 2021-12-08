В четверг в Липецке отключат отопление, холодную и горячую воду

В четверг, 9 декабря, в Липецке запланированы очередные отключения. С 10.30 до 16.30 без отопления и горячей воды останутся жители улицы Центральная, 8-11, 14, 14а, 16, 43.

С 10.00 до 20.00 холодной воды не будет по улицам Механизаторов, 21; Семашко, 68; Гагарина, 61а; проспект 60 лет СССР, 24.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Баумана, Пожарского, 8; Семенова–Тян–Шанского, Бабушкина, Богатырская, Пирогова, Брестская, Былинная, Бардина, Кочеткова, Третьякова, Булавина, Курчатова, а также в переулках Речной,Теплый, Свободный, Ракетный, Курчатова, Чугунный, Полтавский.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Их можно оставить в диспетчерской по телефонам 175 и 23-175.