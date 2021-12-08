Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 8 декабря 2021 года: за сутки выписали 414 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 8 декабря 2021 года достигло 70 131 человека. За минувшие сутки медики выписали 414 пациентов. Они завершили лечение от COVID-19.

За тот же период времени диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 352 жителей региона. В Грязинском районе - у 130. В Липецке - у 76. В Ельце - у 38. В Данковском районе заболели 27 человек. В Чаплыгинском - 22. В Добринском - 21. В Лев-Толстовском районе 17 новых случаев. В Усманском - 6. В Становлянском - 5. В Добровском и Липецком районах по 3 зараженных. В Долгоруковском, Елецком, Задонском и Тербунском районах - по 1.

Всего в Липецкой области зарегистрировали 77 529 случаев ковида. Не смогли справиться с болезнью 2 524 человека. На больничном остаются 4 874 пациента. Из них только 440 находятся в больнице. У 4 434 липчан болезнь протекает в легкой форме.