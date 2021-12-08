В Липецке 16000 школьников протестировали на склонность к употреблению наркотиков

В эту среду, 8 декабря, в администрации Липецка прошло заседание антинаркотической комиссии. В мероприятии, которое провел и.о. главы города Вадим Негробов, участвовали главный врач областного наркодиспансера Михаил Коростин, представители УМВД и структурных подразделений мэрии.

В этом году более 16 тыс. школьников в возрасте от 13 лет прошли социально-психологическое исследование. Результаты покажут, какие дети склонны к употреблению наркотиков, то есть относятся к группам "риска вовлечения" и "латентого риска вовлечения". По словам председателя городского департамента образования Светланы Бедровой, это не значит, что ребята пробуют запрещенные вещества. Но они могут встать на этот путь.

В школах организовали дополнительную профилактическую работу с детьми, находящихся в социально опасном положении. Для несовершеннолетних устраивают досуг - чаще привлекают к внеурочным мероприятиям, дополнительному образованию и участию в различных объединениях. Также специалисты общаются с их родителями.

По мнению Михаила Коростина, подобные исследования нужно проводить и среди студентов. По его мнению, молодые люди от 18 до 25 лет с большей вероятностью могут начать принимать наркотики. Он поручил членам антинаркотической комиссии проработать этот вопрос. А также, проанализировав результаты тестов, понять, какие районы относятся к неблагополучным. Продумать, какие в таком случае принимать меры.