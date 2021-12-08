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Общество8 декабря 2021 17:37

В четверг в Липецкой области мокрый снег, гололед и туман

Днем до 4 градусов тепла
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 9 декабря, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, небольшой дождь и мокрый снег. Местами гололед и туман. На дорогах гололедица.

Ночью в регионе от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки +4 градуса. Ветер восточный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт.ст.

В пятницу, 10 декабря, температура начнет опускаться. В темное время суток до 5 градусов ниже ноля. На дорогах гололедица. Днем в областном центре около 0 градусов. Облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт.ст.