В четверг в Липецкой области мокрый снег, гололед и туман

В четверг, 9 декабря, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, небольшой дождь и мокрый снег. Местами гололед и туман. На дорогах гололедица.

Ночью в регионе от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки +4 градуса. Ветер восточный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт.ст.

В пятницу, 10 декабря, температура начнет опускаться. В темное время суток до 5 градусов ниже ноля. На дорогах гололедица. Днем в областном центре около 0 градусов. Облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт.ст.