Сточные воды загрязняют реку Дон в Липецкой области

Росприроднадзор проверил экологическое состояние реки Дон в Липецкой и Воронежской областях. С июля по октябрь специалисты отбирали пробы воды и донных отложений. Контродбные точки установили в 500 метрах выше и ниже сброса сточных вод от очистных сооружений в Лебедянском, Данковском и Задонском районах.

Практически по каждому загрязняющему веществу как в фоновых, так и в контрольных точках концентрация предельно допустимых значений была превышена. По меди - в 10 раз, марганца - в 4 раза, фенолов - в 3 раза, цинка - в 1,8 раз, БПК-5 - 1,5 раза, нитрит-ионам - в 1,4 раза. Как сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора, показатели говорят о неэффективной работе очистных сооружений.