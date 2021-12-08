Липчанин оплатил 63 штрафа ГИБДД, чтобы продать земельный участок

В Липецкой области приставы побудили мужчину погасить крупный долг. Житель Становлянского района накопил 63 штрафа ГИБДД на сумму около 80 тыс. рублей. Однако, оплачивать их он не спешил и никакие уговоры не действовали.

Тогда пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия с земельным участком. Должник узнал об этом в самый неподходящий момент - когда пытался продать землю. Во время совершения сделки его ждал неприятный сюрприз. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, такая мера возымела эффект. Липчанин незамедлительно погасил долг в полном объеме.

Напомним, что узнать о своих долгах можно прямо на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области.