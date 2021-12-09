В ДТП с автобусом под Липецком пострадал водитель ВАЗа

В ДТП пострадал 19-летний водитель ВАЗа Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с участием пассажирского транспорта произошла в минувшую среду, 8 декабря, в городе Грязи Липецкой области. Там на улице Воровского 19-летний парень за рулем ВАЗ-2109 влетел в автобус, за рулем которого был 43-летний водитель.

От удара ВАЗ вылетел на тротуар и смял железный забор частного дома. В ДТП пострадал неопытный водитель отечественной легковушки, его увезли с места в больницу. Как сообщает ГИБДД региона, предварительной причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

Это была единственная авария с пострадавшими в регионе за сутки. ДТП без жертв зарегистрировали 18. Также автоинспекторы за день выявили 1643 нарушения ПДД, поймали 7 нетрезвых водителей и оштрафовали 52 человека за ремни безопасности.