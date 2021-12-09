В Липецкой области назначили первого вице-губернатора. Кандидатуру 34-летнего Александра Рябченко согласовали депутаты областного Совета. Он исполнял обязанности первого заместителя главы региона с 1 декабря, после ухода Николая Тагинцева. До того Рябченко занимал должность заместителя губернатора, где отвечал за внутреннюю политику, взаимодействие с общественными организациями, молодежную политику и занимался формированием кадрового резерва.

Александр Рябченко родился в 1987 году в Тюменской области, в 2008 году работал в должности инженера по управлению строительным производством. Деятельность в политике: с 2009 по 2015 год занимал должность помощника губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, с 2018 по 2019 года – управляющий делами правительства ЯНАО. Заместителем главы администрации Липецкой области назначен в 2019 году.