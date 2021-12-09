В Липецке ночью подожгли кроссовер «Ниссан»

В Липецке кто-то намеренно поджег дорогой кроссовер «Nissan X-trail». Иномарка загорелась прошлой ночью, 8 декабря, у дома №15 на улице Неделина. Очевидцы сообщили о пожаре в МЧС, с огнем боролись два отделения пожарной охраны. Спасти ничего не удалось – иномарка выгорела до основания. К счастью, люди не пострадали.

Иномарка выгорела до основания Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, по выводам экспертов причиной пожара стал поджог. Сейчас этим занимаются сотрудники полиции, где проходит проверка.

Всего за прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировали 6 пожаров. В трех случаях это были поджоги. Помимо иномарки, из-за поджигателей сгорел дом в Сселках и бесхозное строение в Усманском районе. Никто не пострадал.