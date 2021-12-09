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Происшествия9 декабря 2021 11:34

В Липецке бывший автоинспектор пытался внушить трезвому водителю, что тот пьян

Бывшего сотрудника ДПС будут судить за мошенничество
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить теперь уже бывшего инспектора ДПС за попытку ввести в заблуждение водителя и выманить деньги. По данным следствия, автоинспектор остановил машину для проверки документов и провел медосвидетельствование. Какими средствами и приборами проводил, следствие не установило, но водителю внушил, что тест показал наличие алкоголя в крови.

Далее страж порядка потребовал от трезвого водителя 20 000 рублей, чтобы не лишать его прав за пьяную езду. Водитель передавал деньги уже под контролем сотрудников отдела собственной безопасности УМВД области.

Материалы передали в СК, где возбудили дело по части 3 статьи 159 УК – мошенничество с использованием служебного положения. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД региона, по результатам служебной проверки сотрудника уволили из органов внутренних дел.

В СК уточнили, что фигурант не признал вину, но доказательств собрали достаточно и дело направили в суд. Бывшему автоинспектору грозит до 6 лет колонии.