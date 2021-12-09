МЧС предупреждает: в Липецке и области туман сохранится до вечера

В Липецкой области сохраняется не самая ожидаемая погода для зимнего месяца. В этот четверг, 9 декабря, в регионе туман с видимостью менее 500 метров. Он будет в течение дня и вечера.

Водителей просят быть осторожнее. В тумане кажется, что предметы расположены намного дальше, чем есть на самом деле. Ухудшается видимость. Из-за этого увеличивается количество ДТП.

Липчан просят воздержаться от поездки в тумане. Если это невозможно, то двигаться с небольшой скоростью, чтобы в случае необходимости успеть затормозить. Существует "золотое" неписаное правило для подобных случаев - скорость автомобиля должна быть в 2 раза меньше расстояния видимости. Если туман слишком густой и видимость не более 2 метров, лучше остановиться и подождать, пока туман рассеется.