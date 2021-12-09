В пятницу в Липецке отключат холодную и горячую воду

В пятницу, 10 декабря, с 9 утра до 4 часов вечера отопление и горячую воду отключат в селе Подгорное по улице Крайняя, 3, 5, 11.

С 10 утра до 3 часов дня без горячей воды останутся жители дома №32 по улице Дружбы. А с 10 утра до 8 часов вечера ее не будет по улице Центральная, 8-12, 14-16.

Холодную воду с 10 утра до 5 часов вечера отключат по улицам Центральная, 6-12, 14-21, 21а, 43, 14а, 180, владение 21; Писарева, 2а, 2б, 3а, 22, 8а; Ярославская, 2а, 2а/1.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по адресам: улицы Базарная, 1а, 1б, 1в, 3а, 3а ст1, 7а, 9; Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3а; Вавилова, 117, 121, а также в частном секторе: улицы Вавилова, Почтовая, переулок Сырский.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Зоологическая, Полярная, Смоленская.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.