Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 9 декабря 2021 года: 356 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области - за сутки еще 356. В Липецке выявили 241 случай. В Липецком районе - 69. В Добринском - 19. В Лебедянском районе заболели 10 человек. В Становлянском и Данковском районах - 4. В Ельце, Тербунском и Усманском районах диагноз подтвердился у 2 местных жителей. В Грязинском, Добровском и Краснинском районах - у 1.

С начала пандемии в Липецкой области зафиксировали 77 885 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 70 562 человека. В том числе 431 пациента медики выписали за последние сутки. Не удалось справиться с болезнью 2 536 липчанам.

На больничном находятся 4 787 жителей региона. Причем у 4 354 из них коронавирус протекает в легкой форме, поэтому они остаются дома. Остальных 433 человек пришлось положить в больницу.