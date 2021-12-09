В пятницу в Липецкой области гололед и без осадков

В пятницу, 10 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов ниже ноля. Днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт.ст.

В субботу, 11 декабря, станет еще холоднее. Ночью в Липецке столбик термометра опустится до -8 градусов. Днем около 2 градусов со знаком минус. С утра будет ясно, а потом облачно. Синоптики обещают без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 5-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт.ст.