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Общество9 декабря 2021 17:30

В Липецке коллекторов оштрафовали на 60000 рублей за слишком частые звонки должнику

Организация нарушила требования законодательства
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В региональное управление федеральной службы судебных приставов обратился липчанин. Он сообщил о своей задолженности перед одной из организаций. Выяснилось, что после того, как они заключили договор займа, фирма сменила название, а долг передала другой организации. Последняя обратилась к коллекторам, чтобы вернуть деньги.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, агентство по возврату просроченной задолженности числится в государственном реестре юридических лиц. Однако, это не помешало им нарушить требования законодательства. Коллекторы слишком часто звонили должнику.

За это в отношении коллекторского агентства возбудили дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.57 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Агентство оштрафовали на сумму 60000 рублей.