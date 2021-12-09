В Липецке коллекторов оштрафовали на 60000 рублей за слишком частые звонки должнику

В региональное управление федеральной службы судебных приставов обратился липчанин. Он сообщил о своей задолженности перед одной из организаций. Выяснилось, что после того, как они заключили договор займа, фирма сменила название, а долг передала другой организации. Последняя обратилась к коллекторам, чтобы вернуть деньги.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, агентство по возврату просроченной задолженности числится в государственном реестре юридических лиц. Однако, это не помешало им нарушить требования законодательства. Коллекторы слишком часто звонили должнику.

За это в отношении коллекторского агентства возбудили дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.57 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Агентство оштрафовали на сумму 60000 рублей.