Липецкие автоинспекторы задержали 6 машин, владельцы которых задолжали 528000 рублей за нарушение ПДД

В эти дни, 8 и 9 декабря, липецкие автоинспекторы задержали на дорогах 6 автомобилей злостных неплательщиков штрафов ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, липчане накопили 788 штрафов на 528 тыс. рублей. Машины нарушителей инспекторы передали судебным приставам, чтобы те приняли меры для принудительного взыскания задолженности.

С января по ноябрь дорожные полицейские вынесли 829 857 постановлений о наложении административных штрафов. Их общая сумма - более полмиллиарда рублей. Добровольно штрафы оплатили почти 95% липчан.

Злостные неплательщики - у кого более 50 штрафов за нарушения Правил дорожного движения. В отношении них сотрудники ГИБДД проводят точечную работу, чтобы взыскать задолженности.