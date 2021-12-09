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Общество9 декабря 2021 17:40

Липецкие автоинспекторы задержали 6 машин, владельцы которых задолжали 528000 рублей за нарушение ПДД

Автомобили передали судебным приставам
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В эти дни, 8 и 9 декабря, липецкие автоинспекторы задержали на дорогах 6 автомобилей злостных неплательщиков штрафов ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, липчане накопили 788 штрафов на 528 тыс. рублей. Машины нарушителей инспекторы передали судебным приставам, чтобы те приняли меры для принудительного взыскания задолженности.

С января по ноябрь дорожные полицейские вынесли 829 857 постановлений о наложении административных штрафов. Их общая сумма - более полмиллиарда рублей. Добровольно штрафы оплатили почти 95% липчан.

Злостные неплательщики - у кого более 50 штрафов за нарушения Правил дорожного движения. В отношении них сотрудники ГИБДД проводят точечную работу, чтобы взыскать задолженности.