Житель Пермского края, приехавший в Липецк на заработки, украл у знакомого 240000 рублей

Липецкие полицейские раскрыли преступление, которое произошло несколько месяцев назад. Так, в отдел полиции №3 Липецка обратился 36-летний липчанин. Он сообщил, что кто-то украл из его комнаты общежития по улице 50 лет НЛМК 240 тыс. рублей.

Правоохранители установили, что накануне вечером мужчина пригласил к себе в гости знакомых. Они распивали спиртные напитки. Когда выпивка закончилась, хозяин комнаты предложил одному из гостей сходить в магазин. Деньги на алкоголь он взял из сумки, где находилась внушительная сумма. Это заметил один из отдыхавших. Когда липчанин уснул, его знакомый украл деньги и убежал.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 39-летнего жителя Пермского края. Он приехал в Липецк на заработки. После кражи денег он скрылся, перестал выходить на работу и отключил телефон. Но это его не спасло, хотя мужчина успел потратить украденное.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Фигуранта заключили под стражу.