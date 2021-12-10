Под Липецком больше месяца ищут женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

В Липецкой области ищут женщину Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области больше месяца ищут 35-летнюю женщину. Курдюкова Татьяна Сергеевна пропала 4 ноября. В тот день она ушла из дома в районе улицы Лесной села Фащевка Грязинского района. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", липчанка нуждается в медицинской помощи. До сих пор ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 40 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения.

Была одета: темная шапка, куртка желтого цвета, штаны коричневого цвета, черные ботинки.