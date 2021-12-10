В Липецкой области за неделю бензин в среднем подорожал на 12 копеек

Липецкстат зафиксировал рост бензина в Липецкой области. Так, средняя цена за литр топлива по состоянию на 6 декабря - 48,55 рублей. Неделей ранее он стоил на 12 копеек дешевле - 48,43 рублей.

Бензин марки АИ-92 также вырос в цене на 0,3% - был 46,72 рублей, а стал 46,86 рублей. Бензин марки АИ-95 подорожал за неделю на 10 копеек - с 50,73 до 50,83 рублей. Стоимость литра бензина марки АИ-98 - 58,75 рублей. За неделю цена поднялась на 0,9%. По состоянию на 29 ноября он стоил в среднем по региону 58,25 рублей за литр.

Не устояла цена и на дизельное топливо - с 50,05 до 50,23 рублей за неделю.