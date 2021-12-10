В Липецке 9-летний школьник попал под колеса "Киа" на пешеходном переходе

В минувший четверг, 9 декабря, в Липецке "Киа" сбила 9-летнего школьника. Это произошло около 8 часов утра на улице Лутова, когда мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. Юный липчанин получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили.

Вечером на улице Крупской столкнулись "Нива" и "Мицубиси". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 46-летнего водителя отечественного автомобиля с травмой госпитализировали. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

Также на пересечении улиц 60 лет СССР и проспекта Победы столкнулись легковушки. Никто из людей не пострадал. В причинах ДТП разбираются автоинспекторы.

В Грязях на улице 8 Марта "Лада-Гранта" наехала на 8-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчик получил травмы. Медики осмотрели ему, оказали необходимую помощь и отпустили домой.