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Общество10 декабря 2021 9:22

В Липецке из-за работ на сетях изменится маршрут трамваев

Изменения произойдут 11, 18, 19 и 25 декабря
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецк внесут изменения в работу трамваев №1 и №5. Причина тому - регулировочные работы на контактной сети на участках "улица Чехова - ДП6" и "Новое заводоуправление НЛМК - Стан 2000".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 11 и 19 декабря с 10.00 до 14.00 трамваи №1 будут двигаться по схеме "Центральный рынок - улица Чехова". А 18 и 25 декабря с 10.00 до 14.00 трамваи №5 "Кольцо 9 микрорайона - Стан 2 000" ходить не будут.

Как только работы завершатся, электротранспорт вновь поедет по привычным схемам согласно расписаниям. Более подробно узнать о движении общественного транспорта в Липецке можно в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. А когда автобусы стартуют от конечных остановок - на официальных сайтах городского департамента транспорта и МБУ "ЛГТК".