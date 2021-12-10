В Липецке из-за работ на сетях изменится маршрут трамваев

В Липецк внесут изменения в работу трамваев №1 и №5. Причина тому - регулировочные работы на контактной сети на участках "улица Чехова - ДП6" и "Новое заводоуправление НЛМК - Стан 2000".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 11 и 19 декабря с 10.00 до 14.00 трамваи №1 будут двигаться по схеме "Центральный рынок - улица Чехова". А 18 и 25 декабря с 10.00 до 14.00 трамваи №5 "Кольцо 9 микрорайона - Стан 2 000" ходить не будут.

Как только работы завершатся, электротранспорт вновь поедет по привычным схемам согласно расписаниям. Более подробно узнать о движении общественного транспорта в Липецке можно в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. А когда автобусы стартуют от конечных остановок - на официальных сайтах городского департамента транспорта и МБУ "ЛГТК".