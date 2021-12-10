Прокуратура разобрается с кумовством в госучреждениях Липецкой области

Прокуратура Липецкой области борется с кумовством в государственных органах. Проблема конфликта интересов возникла в региональном управлении ветеринарии. По данным прокуратуры, в тех подконтрольных ведомству учреждений работали родственники. Причем супруги, дети и супруги детей находились в прямом подчинении родственников, продвигались по карьерной лестнице, получали премии и другие выплаты.

– Работодатель не был надлежащим образом уведомлен о возникшей личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, – отметили в прокуратуре.

После проверки в адрес начальника управления внесли представление с требованием устранить конфликт интересов и наказать ответственных. В итоге виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.