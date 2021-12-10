В субботу в Липецке отключат холодную и горячую воду

В субботу некоторые липчане останутся без воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 11 декабря, в Липецке запланированы очередные отключения. Причина - ремонтные работы на сетях. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера без горячей воды останутся жители улицы Ушинского, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 13, 15, 15/1, 17/1, 17/2, 17, 19, 21, 23, 28.

Холодную воду отключат с 10 утра до 8 часов вечера по адресам: улицы Ушинского, 2, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 13, 15, 15/1, 17, 17/1, 17/2, 19, 19а, 20, 22-24, 26, 30, 41, 54, 56, 58, 60, 80; 40 лет Октября, 41а, 41а корпус 1. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улице Бардина.

Подвоз воды организуют по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.