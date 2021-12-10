В ночь на субботу в Липецкой области до 10 градусов мороза

В Липецкую область приходят морозы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 11 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков.

Ночью столбик термометра опустится до отметки -10 градусов. Днем в регионе до 1 до 6 градусов ниже ноля. Ветер восточной четверти 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт.ст.

В воскресенье, 12 декабря, синоптики обещают в Липецке ясную и морозную погоду. В темное время суток до 5 градусов мороза. Днем около 2 градусов со знаком минус. Ветер юго-восточный 7 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 762 мм рт.ст.

Световой день составляет 7 часов 43 минуты. Солнце поднимается над горизонтом в 8.23. Заход в 16.06.