В Липецке мужчине отстрелили пальцы в уличной драке

Уличная драка в Липецке обернулась тяжелой травмой для 28-летнего мужчины. По данным полиции, парня вызвали на разборку из-за оскорблений в адрес чьего-то сына. Однако выяснять отношения незнакомец пришел с оружием, которое и применил в ходе конфликта.

Как следует из материалов дела, зачинщик навел пистолет на потерпевшего, тот попытался отвести ствол и оппонент выстрелил. Мужчину оперативно доставили в травматологию. Но спасти руку не смогли – врачам пришлось ампутировать два пальца правой руки, еще два отстрелили на месте.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, стрелявшего нашли сотрудники уголовного розыска, им оказался 39-летний липчанин. Нападавший ранее привлекался за хулиганство. Вооруженного дебошира брали при участии силовиков СОБРа «Росгвардии». Дело возбудили по пока только по 222 статье УК – незаконное хранение огнестрельного оружия.